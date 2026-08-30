Sara Fernández

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Muere un joven de 16 años atropellado en Castelldefels y el conductor se da a la fuga

Un joven de 16 años murió atropellado este sábado en Castelldefels (Baix Llobregat) por un coche que se dio a la fuga del lugar de los hechos, según ha informado la Policía Local de Castelldefels. El aviso del siniestro se recibió alrededor de las 00.05 horas en la calle 11, en el barrio de Lluminetes. Más información