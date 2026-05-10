EFE

Los Mossos detienen a dos adultos y un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos adultos y a un menor a los que acusa de cometer quince robos con violencia o intimidación en los distritos barceloneses de Sant Martí -principalmente en el barrio de Camp de l'Arpa del Clot- y Horta-Guinardó.

Según ha informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, las detenciones se llevaron a cabo los días 28 de abril y 6 de mayo, en el marco de una investigación desarrollada en el marco del plan Kanpai.