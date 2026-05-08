EFE/ GUARDIA CIVIL

Localizan una serpiente viva en un envío irregular a Navarra a través de una empresa de paquetería

La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos.

Según ha informado la Benemérita, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería de Berriozar, tras la detección del paquete por la UDAIFF (Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera) en el marco de sus labores de control.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie 'Heterodon nasicus', de aproximadamente 10 centímetros de longitud.