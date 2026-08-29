Secciones

Es noticia
Accidente AP7Caída de PogacarNepalHarald de NoruegaLotería NacionalChinaAir CanadaAlbiolBarcelonaJornada partida
instagramlinkedin
Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba

A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba

A. J. González

Córdoba
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Añádenos en Google

Un hombre ha fallecido tras prenderse fuego este sábado frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza al edificio. El varón ha sido trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, donde finalmente ha perdido la vida a consecuencia de las heridas y quemaduras sufridas. Más información

Últimos vídeos

TEMAS