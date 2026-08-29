A. J. González

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Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba

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Un hombre ha fallecido tras prenderse fuego este sábado frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza al edificio. El varón ha sido trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, donde finalmente ha perdido la vida a consecuencia de las heridas y quemaduras sufridas. Más información