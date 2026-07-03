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Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en Alicante

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a Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los agentes han recibido el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos, que han sido trasladados a un centro hospitalario Más información