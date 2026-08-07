Guardia Civil

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La Guardia Civil rescata a una mujer y su hijo de un vehículo tras precipitarse por un barranco

Imágenes del rescate efectuado por la Guardia Civil de los tres ocupantes de un vehículo que se había precipitado por un terraplén de unos 20 metros en la localidad granadina de Soportújar. Los agentes accedieron al turismo, que había caído unos 20 metros y permanecía sujeto únicamente por la vegetación, antes de la llegada de los servicios de emergencia. La rápida actuación de la patrulla permitió poner a salvo a un menor de cuatro años y a su madre y comprobar el estado del tercer ocupante, que permanecía inconsciente en el interior hasta que fue extraído por los bomberos.