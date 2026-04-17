EFE/POLICÍA NACIONAL

Desarticulada una organización dedicada al envío de droga por vía aérea entre Brasil y España

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con las autoridades de Brasil, Fiscalía y Policia Federal de Sao Paulo, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional, presuntamente dedicada a la exportación de cocaína vía aérea entre los aeropuertos internacionales de Sao Paulo-Guarulhos de Brasil y Josep Tarradellas, Barcelona-el Prat. Más información