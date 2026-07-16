EFE

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Se derrumba una parte del Tribunal de Bolzano (Italia) sin causar víctimas

Una parte del Tribunal de Bolzano, en el norte de Italia, construido entre 1939 y 1945 y donde se estaban realizando obras de reestructuración, se derrumbó este jueves por la mañana y una de las personas de la limpieza que estaba trabajando en su interior resultó levemente herida.

El espectacular derrumbe, que se produjo a las 06:00 horas (04:00 GMT), cuando aún no estaba abierto, dejó sin techo a una parte del edificio y afectó aproximadamente a una cuarta parte del bloque.