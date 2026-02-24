Foto: Joana Amat | DdG / Video: ACN

Declarciones de Albert Quintana, miembro de la junta de la Asociación de Vecinos de Santa Eugènia, durante la convocatoria tras la agresión a una persona en situación de calle, Girona , 24/02/26

Más de 200 personas se han concentrado esta tarde en Girona, para mostrar su rechazo a la brutal agresión sucedida hace dos días en el paseo d'Olot de la misma ciudad hacia una persona que se encontraba en situación de calle y pernoctaba por el barrio. La víctima se encuentra ingresada en estado crítico.