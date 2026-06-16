Raquel Serrano

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Los bomberos trabajan para sofocar un incendio de chatarra en Vicálvaro

Los bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando para sofocar las llamas de un incendio que se ha desatado este martes en Vicálvaro. Se trata de un incendio de chatarra, y están intentando extinguirlo con varias bombas y con ayuda de maquinaria de la propia instalación para retirar combustible y cortar la propagación, según ha informado Emergencias Madrid. Más información