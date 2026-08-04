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El volcán de Fuego entra en erupción en Guatemala

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Su nombre ya lo dice todo, volcán de Fuego. Y como lleva fuego dentro ha estallado. Este volcán de Guatemala ha entrado en erupción soltando lava y humo a sus alrededores. Las autoridades han declarado la alerta naranja por el aumento de la actividad del volcán y han tenido que evacuar a los vecinos de El Porvenir y Las Lajitas. Aproximadamente 70 personas han tenido que dejar sus casas.