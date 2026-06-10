EFE

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La visita del Papa a Montserrat

Monistrol de Montserrat (Barcelona), 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha llegado en helicóptero a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, una de las paradas más esperadas de su visita de dos días a Cataluña, al tratarse del corazón espiritual e identitario de esta comunidad. El papa se ha desplazado a Montserrat desde la cárcel de Brians 1, ubicada a unos 30 de kilómetros de distancia, tras mantener un breve encuentro con reclusos y reclusas de varios centros.