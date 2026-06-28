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Vídeo | Retirada una ballena muerta en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

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Este domingo por la mañana ha aparecido una ballena muerta en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Inmediatamente, se ha izado la bandera roja que prohíbe el baño en esta zona. Más información