La UME aporta dos oficiales de enlace para la coordinación de las labores de rescate en Venezuela / Europa Press

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La UME aporta dos oficiales de enlace para la coordinación de las labores de rescate en Venezuela

Declaraciones del Cabo I de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Antonio Diosdado, quien ha informado de que la UME aporta dos oficiales de enlaces que colaboran en la coordinación de las labores internacionales de rescate en los terremotos de Venezuela que han dejado al menos hasta el momento a 1.450 personas muertas y otras 3.150 heridas.