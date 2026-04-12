Javier Vendrell Camacho

La tripulación de Artemis II recuerda su misión: "Lo único que quieres es volver con tu familia"

Los astronautas de Artemis II hicieron sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos de su histórica misión este sábado, en un acto en Houston en el que destacaron su unión y aprecio por la Tierra y la humanidad entre una lluvia de aplausos. Más información