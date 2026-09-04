¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Tres toneladas de cocaína y ocho detenidos en un remolcador interceptado en Canarias
La Policía y la Guardia Civil han interceptado en el Atlántico, en aguas próximas a Canarias, un remolcador con bandera panameña cargado con más de 3.300 kilos de cocaína, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
El barco, de nombre GT Victory, está ya bajo custodia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y sus ocho tripulantes, detenidos, han sido conducidos a Las Palmas de Gran Canaria a la espera de lo que decida el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso.
Últimos vídeos
A PROPÓSITO | Videocomentario