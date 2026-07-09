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Los toros de Victoriano del Río dejan un tercer encierro de los Sanfermines rápido y emocionante
SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO
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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores, uno de los cuales ha sufrido una herida por asta en el brazo. Más información
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