Lucía Feijoo Viera

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Timelapse del eclipse solar: así fue el momento de la totalidad

España se convierte en el epicentro de la astronomía mundial. Millones de ciudadanos y científicos han presenciado el primer eclipse solar total visible en la península desde 1959, un evento bautizado por los expertos como el "espectáculo celeste de la década". La sombra de la Luna ha hecho su entrada oficial por los cielos de Galicia. Posteriormente, ha avanzado en una diagonal perfecta hacia el Mediterráneo a una velocidad impresionante. A las 20:27 de la tarde, la Luna se ha situado por completo frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. La brusca desaparición del Sol no solo ha traído oscuridad, también un descenso térmico de hasta 7 grados. Más información