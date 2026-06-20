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Tarragona decreta tres días de luto por la muerte de dos menores ahogados en la playa

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EFE

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Tarragona decreta tres días de luto por la muerte de dos menores ahogados en la playa

EFE

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El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta por la muerte de dos menores, de 12 y 13 años, ahogados en la playa de la Arrabassada.

Unas 150 personas, entre familiares, compañeros y amigos, se han concentrado en el césped del estadio de fútbol de La Floresta, donde jugaba uno de ellos, en un emotivo acto para recordar al menor.