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Estos son algunos looks de la 'red carpet' de los Premios Oscar 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar ha dejado imágenes para la historia pero, sobre todo, una alfombra roja difícil de olvidar. Zoe Saldaña, Alicia Silverstone, Nicole Kidman, Javier Bardem, Kate Hudson y Heidi Klum fueron algunos de los rostros conocidos que lucieron sus mejores galas. Más información