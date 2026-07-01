FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

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Seis condenados por torturar a un discapacitado y tatuarle un pene en la cara en Manacor

Seis personas han sido condenadas a sendas penas de cinco meses de prisión por torturar y retener a un hombre discapacitado en Manacor. Los acusados tatuaron penes y sujetadores a la víctima, le sellaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de los pies como parte de un supuesto concurso ideado por el propio perjudicado. Los procesados comparecieron ayer en la Audiencia Provincial de Palma, donde reconocieron los hechos y aceptaron las condenas tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados, la Fiscalía y la acusación particular, según han confirmado fuentes jurídicas. Deberán indemnizar a la víctima con casi 20.000 euros. Otro encausado fue absuelto al retirarse los cargos contra él. Más información