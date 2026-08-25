La residencia Gran Gràcia de Barcelona, primer distintivo de la Generalitat de inclusión LGTBI / FOTO: JORDI OTIX | VÍDEO: EFE

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La residencia Gran Gràcia de Barcelona, primer distintivo de la Generalitat de inclusión LGTBI

La residencia para personas mayores Gran Gràcia de Barcelona ha recibido este martes el primer distintivo de "Residencias Inclusivas con el Colectivo LGTBI".

Este reconocimiento es otorgado por la Generalitat para reconocer a los centros que garantizan los derechos y los espacios seguros para este colectivo, y esta residencia ubicada en Gràcia ha sido la primera en obtenerlo. Más información