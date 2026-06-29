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Recuerdos Mi Electro

Mi Electro abraza esta premisa a través de una historia tan tierna como real: la de un abuelo y su nieta que caminan por pasillos llenos de pantallas y luces, ella refugiada en el aislamiento de sus auriculares y su corta edad, y él, buscando un rastro del pasado en los recuerdos de la tienda Mi Electro. Un simple objeto se convierte en un puente temporal cuando el abuelo recuerda, con una sonrisa nostálgica, cómo su esposa inundaba la cocina cantando canciones.