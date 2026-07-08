Sara Fernández

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Rápida carrera de los toros de Cebada Gago en el segundo encierro de los Sanfermines

Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y con al menos un herido por asta de toro, que no reviste gravedad, según el primer parte médico. El incidente se ha producido en el tramo de Telefónica y se trata de una herida penetrante, una cornada en brazo, que ha requerido el traslado al centro hospitalario. No reviste gravedad. El herido es un guipuzcoano de 23 años. Más información