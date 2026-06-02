Secciones

Es noticia
Huelga profesoresZapateroPAU - SelectividadTrumpTeletrabajoTiempo CatalunyaHaciendaClint EastwoodSocio RubialesMundial 2026
instagramlinkedin
Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves / VÍDEO: Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves

VÍDEO: Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya

RRSS WhatsAppCopiar URL

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves Más información

TEMAS