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La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad
Según los especialistas, existe un estilo comunicativo distinto entre ambas sociedades. "En Argentina, la conversación suele ser más expresiva y gestual", apunta el citado medio. Para los argentinos, "el uso de las manos, los cambios de tono y la implicación emocional son parte habitual del habla cotidiana". Más información