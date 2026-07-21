El Periódico

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La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

Según los especialistas, existe un estilo comunicativo distinto entre ambas sociedades. "En Argentina, la conversación suele ser más expresiva y gestual", apunta el citado medio. Para los argentinos, "el uso de las manos, los cambios de tono y la implicación emocional son parte habitual del habla cotidiana". Más información