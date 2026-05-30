Guardia Civil

Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación el carné de conducir

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) pillaron in fraganti a un varón de 54 años residente en Oviedo, utilizando un dispositivo de intercomunicación no autorizado durante la realización de la prueba teórica para la recuperación del permiso de conducción por pérdida de vigencia. Más información