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Piden 12 años de cárcel para 7 exmonjas de Belorado

La Fiscalía y la acusación particular pide 12 años de cárcel para cada una de las siete exmonjas de Belorado que serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida, según ha informado en un comunicado las clarisas cismáticas. Más información