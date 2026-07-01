¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Piden 12 años de cárcel para 7 exmonjas de Belorado
La Fiscalía y la acusación particular pide 12 años de cárcel para cada una de las siete exmonjas de Belorado que serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida, según ha informado en un comunicado las clarisas cismáticas. Más información
Últimos vídeos
Venezuela tras los terremotos