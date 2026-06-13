Más de 3.000 personas participan en la Cursa Antiracista de Barcelona para reclamar más justicia social
Más de 3.000 personas, según cifras provisionales, han participado este sábado por la tarde en la Cursa Antiracista de Barcelona para reclamar más justicia social y menos racismo. Es el segundo año que lo organiza la cooperativa Top Manta y otras entidades sociales y antirracistas. "Queremos demostrar que no sólo existe la extrema derecha, sino que hay muchas personas que quieren luchar por conseguir más justicia social", ha explicado uno de los portavoces de Top Manta, Lamine Sarr. Los organizadores están muy satisfechos con la respuesta. Los 1.500 dorsales terminaron hace tres semanas pero las personas que no tenían también han podido correr los 5 km. En total, más de 11.000 personas han participado en las actividades paralelas a la carrera. Más información