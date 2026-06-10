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El Papa León se unió este martes a los pilotos en la cabina del vuelo de Barcelona

El Papa fue invitado por el capitán Pablo Martínez Núñez, a bordo del Airbus A320 este martes, y saludó a los pilotos de aviones de combate de la Fuerza Aérea española que escoltaban el avión antes de hablar con ellos en la radio. León inaugurará la torre más nueva de la Sagrada Familia, la basílica modernista que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo y que era visible desde el avión cuando se acercaban al aeropuerto.