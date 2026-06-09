Sara Fernández

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El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

Tras tres días de intensa agenda en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado a las 12:45 horas de este martes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña. El pontífice, que antes de despegar de Madrid-Barajas ha charlado con los pilotos en la cabina del avión, ha volado junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 con el nombre de 'Peñón de Ifach' que Iberia ha habilitado para la ocasión.