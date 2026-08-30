El padre de uno de los jóvenes muertos en Ceuta reprocha a Rabat su silencio y falta de acción / EFE

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El padre de uno de los jóvenes muertos en Ceuta reprocha a Rabat su silencio y falta de acción

Marouane Flisat tenía 22 años cuando se ahogó en aguas de Ceuta a finales de julio. Su padre, Said, no oculta su indignación por el desamparo que sufren las familias, el calvario para recuperar los cuerpos y el silencio oficial sobre las víctimas en Marruecos: "Como si no existieran".

Maraoune es una de las 141 personas que, según organizaciones civiles marroquíes, murieron entre el 29 y el 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron desde Castillejos (Marruecos) a Ceuta, en su mayoría a nado. España habla de 82 muertos y Marruecos reconoce 14 en su territorio. Más información