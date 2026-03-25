Europa Press / Antena 3

Omar Montes anuncia que deja la música... ¡Y su madre y su abuelo no dan crédito!

Bombazo el que ha soltado inesperadamente Omar Montes este lunes durante su visita a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo, 'Ayer la vi', al anunciar que después de una década triunfando en el mundo de la música con éxitos que fusionan el reggeaton con ritmos clásicos españoles como las sevillanas o la rumba -como 'La sevillana', 'Alocao', o 'Arena y sal'- ha decicido hacer un parón y retirarse temporalmente: "Este es mi último año en la música" Más información