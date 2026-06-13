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Los Mossos d'Esquadra dan porrazos contra los antifascistas que querían acercarse a la concentración neonazi de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han dado algunos porrazos a varios manifestantes antifascistas que querían superar un cordón policial que separaba su manifestación de una concentración del grupúsculo neonazi Núcleo Nacional ante la Delegación del gobierno español en Catalunya. Los neonazis habían convocado a las 8 de la tarde en la esquina de las calles Mallorca y Roger de Llúria. Los antifascistas han salido a las siete y media desde la plaza Tetuán. En la confluencia de Mallorca, Bailén y la Diagonal, un cordón de los antidisturbios no les ha dejado avanzar más. Cuando los 800 antifascistas, según la Guardia Urbana, lo han intentado, han recibido algunos porrazos. Más información