La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra tras el primer viaje lunar en más de 50 años
La misión Artemis II de la NASA ha concluido con éxito este viernes tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico frente a la costa de California (Estados Unidos) después de completar un histórico viaje alrededor de la Luna. Más información
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