Javier Vendrell Camacho

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Más de un millar de migrantes aguardan a los alrededores del CETI de Ceuta

Más de 1.000 migrantes, principalmente subsaharianos, esperan este domingo a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto, que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas disponibles sino que, además, mantiene una ocupación de más de 700 personas.