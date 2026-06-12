Clara Santamaría

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Migrantes de Las Raíces (La Laguna) acuden al encuentro con el papa León XIV

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Migrantes del Centro de Acogida de Las Raíces se dirigen al lugar donde se celebrará este viernes, 12 de junio, el encuentro con el papa León XIV, en el municipio de La Laguna (Tenerife).