Secciones

Es noticia
ZapateroGabriel RufiánPacto asiloIone BelarraMutualistasBebé maltratadoEl NiñoRosalíaPapa León XIV
instagramlinkedin
Migrantes de Las Raíces (La Laguna) acuden al encuentro con el papa León XIV

Migrantes de Las Raíces (La Laguna) acuden al encuentro con el papa León XIV

Clara Santamaría

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Migrantes de Las Raíces (La Laguna) acuden al encuentro con el papa León XIV

Clara Santamaría

La Laguna
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Añádenos en Google

Migrantes del Centro de Acogida de Las Raíces se dirigen al lugar donde se celebrará este viernes, 12 de junio, el encuentro con el papa León XIV, en el municipio de La Laguna (Tenerife).

Últimos vídeos

TEMAS