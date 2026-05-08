EFE

Luto en el Puerto de Huelva: Compañeros de los agentes fallecidos aguardan en el muelle de Levante

Huelva, 8 may (EFE).-Compañeros de los dos guardias civiles muertos este viernes en el choque de dos patrulleras que perseguían a una narcolancha, a unas 80 millas de la costa de Huelva, permanecen en el muelle de levante de Huelva.

Uno de los guardias civiles falleció al chocar las dos patrulleras y el segundo de ellos, que resultó herido grave, ha muerto poco después del suceso, según fuentes próximas a la investigación.