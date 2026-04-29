Lucía Feijoo Viera

Así liberan a un tiburón atrapado entre las rocas en la costa italiana

Un ejemplar hembra de tiburón azul de gran tamaño quedó atrapado entre las rocas de la costa de Grottammare, en la zona de Ascoli al centro-este de Italia. Los buzos de la Guardia Costera italiana asistieron al ejemplar, de unos dos metros de longitud, liberándolo de los obstáculos. Se trata de una especie absolutamente inofensiva para el ser humano, que ha pasado a estar protegida desde este año. Con toda probabilidad, el comportamiento observado está relacionado con la búsqueda de alimento.