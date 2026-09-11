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Leonor, sin trato especial: Zarzuela rechazó el programa propuesto por la Carlos III
Tras anunciarse en abril que la princesa Leonor estudiaría Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, el centro comenzó a abordar cómo compatibilizar su vida académica con una agenda institucional que necesariamente provocará algunas ausencias. Entre las fórmulas que se pusieron sobre la mesa hubo una especialmente singular: aplicarle el programa de apoyo a deportistas de alto nivel y alto rendimiento (DAN/DAR). La propuesta, según ha podido saber EL PERIÓDICO, salió del claustro en una de las reuniones internas celebradas antes del inicio de curso, pero no prosperó. Más información
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