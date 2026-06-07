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León XIV ha presidido el cortejo del Corpus Christi bajo palio y sobre alfombras florales

León XIV ha presidido el cortejo del Corpus Christi bajo palio y sobre alfombras florales

Sara Fernández

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León XIV ha presidido el cortejo del Corpus Christi bajo palio y sobre alfombras florales

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

MADRID
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La procesión del Corpus Christi presidida por el papa León XIV en Madrid ha recorrido un tramo de la Calle Alcalá, caminando bajo un palio dorado sostenido por doce seminaristas madrileños y mientras portaba una ligera custodia, adaptada para el trayecto. La comitiva, formada además por niños vestidos de primera comunión, obispos y cardenales, ha caminado sobre un imponente manto floral confeccionado por artesanos gallegos, con miles de claveles y elementos naturales.

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