EFE

León XIV dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales"

León XIV afirmó este jueves que, aunque un estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan "hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales", al responder sobre la cuestión migratoria en España en la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África.