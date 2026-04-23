León XIV dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales"
León XIV afirmó este jueves que, aunque un estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan "hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales", al responder sobre la cuestión migratoria en España en la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África.
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