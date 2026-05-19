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Juanjo López, traumatólogo, lo tiene claro sobre la postura de los niños: "No debemos pedirles que se sienten en forma de indio"

El traumatólogo infantil Juanjo López ha respondido con una publicación en sus redes sociales a una de las dudas más comunes entre padres y cuidadores de niños: la posición que adoptan al sentarse, concretamente, la conocida como "postura en W". El miedo a que cualquier hábito postural adquirido durante la infancia tenga consecuencias negativas para la salud del pequeño provoca una especial sensibilidad ante aspectos como el que menciona el doctor en su vídeo divulgativo, en el que trata de desterrar un mito que se repite tantas veces en consulta de traumatología. Según este especialista, que un niño se siente con las piernas en forma de W "es debido a una condición que se produce en el fémur y se llama anteversión femoral, que es que la cabeza del fémur mira más hacia delante". "No es una patología, porque en 99,9% de los casos de niños sanos (muy importante, hablo siempre de niños sanos) se va a ir poco a poco corrigiendo con el paso de los años", añade en un tono tranquilizador. En consecuencia, Juanjo López subraya que no se debe "corregir a un niño que se sienta en W y pedirle que se siente en forma de indio". "No aumenta el riesgo de displasia y no hay ninguna deformidad derivada", sentencia.