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Javier Moll recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un "homenaje" a un "periodismo que sirve a la sociedad desde lo cercano, que es lo esencial"

Javier Moll de Miguel, presidente y fundador del grupo Prensa Ibérica, ha recibido la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un “homenaje compartido” con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA, con los profesionales que “dan vida a este periódico con alma y acento asturianos” y también como un reconocimiento a un periodismo “libre, independiente, cercano y siempre al servicio de esta tierra a la que tanto queremos”. Un periodismo, además, apegado a lo local, a lo más cercano al lector. “Porque, y esta es una frase que cito muchas veces, lo cercano no es lo pequeño. Es lo esencial”. Más información