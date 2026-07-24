Sara Fernández

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Los incendios en Madrid obligan a trasladar a más de 400 personas de residencias de mayores de las localidades afectadas

Hasta 435 usuarios de residencias para personas mayores y dependientes de los municipios afectados por los incendios de Villa de Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, han sido trasladadas a otros centros o con sus familias, informan fuentes regionales. El Gobierno autonómico está coordinando los traslados de cinco residencias. Más información