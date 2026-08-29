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Incendio en una nave de unos estudios de grabación de TV en Fuente el Saz del Jarama, Madrid

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EFE

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Incendio en una nave de unos estudios de grabación de TV en Fuente el Saz del Jarama, Madrid

EFE

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Madrid, 29 ago (EFE).- Diez dotaciones de bomberos y el Equipo Especial de drones intervienen en la extinción de un incendio declarado en una nave de unos estudios dedicados a grabaciones de programas de televisión en Fuente el Saz del Jarama.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que el fuego afecta a un plató y la zona de oficinas del edificio, situado en la calle Vereda Cantarranas. EFE.