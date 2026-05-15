EFE

Un incendio deja un herido leve y veinte desalojados en una zona de barracas en Vilassar de Dalt

Barcelona, 15 may (EFE).- Una persona ha resultado herida leve por inhalación de humo debido a un incendio esta pasada madrugada en una zona de barracas en Vilassar de Dalt (Barcelona), que ya ha sido extinguido y que ha obligado a desalojar a una veintena de personas.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el incendio se ha originado a las 01:55 horas de la madrugada, por motivos que se investigan, y ha provocado heridas leves a una persona, por inhalación de humo, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Mataró (Barcelona).