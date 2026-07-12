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El incendio de Aiguamúrcia ya ha quemado 114 hectáreas y podría tener un potencial de un millar

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El incendio iniciado en Aiguamúrcia (Alt Camp) y que afecta principalmente a los municipios de Querol (Alt Camp) y Pontons (Alt Penedès) ya ha quemado 114,8 hectáreas, el 99% es superficie forestal. Los Bomberos dicen que será "difícil" estabilizarlo hoy y avisan de que podría tener un potencial de un millar de hectáreas. Trabajan "intensamente" para evitar que el fuego llegue al núcleo de Bonany. Sobre el terreno trabajan 87 dotaciones de los Bomberos (73 terrestres y 14 aéreas), con un total de 263 efectivos. Se mantiene el confinamiento de las poblaciones de Aiguamúrcia, La Laguna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix. Los Agentes Rurales no descartan ninguna hipótesis sobre el origen después de que en la última semana se hayan decretado tres fuegos en la misma zona. Más información