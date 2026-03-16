Víctor Pérez, director del área asistencial y médica del Mar, explica las nuevas instalaciones (IMAGEN DE PAU GRACIÀ Y VÍDEO DE EFE) / EFE

Inauguración del nuevo edificio del Hospital del Mar

El Hospital del Mar ha dado hoy un salto cualitativo en su capacidad asistencial con la inauguración de la segunda fase de su ampliación, un proyecto que suma más de 30.000 m² a la infraestructura sanitaria de la capital catalana. Víctor Pérez, director del Área Asistencial del centro, ha destacado la importancia de esta transformación que dota al hospital de 75 nuevas camas, una unidad de cuidados intensivos (UCI) de última generación y cuatro quirófanos adicionales para agilizar la actividad quirúrgica. Más información