¿Hay un retroceso del feminismo en las nuevas generaciones?

Igualdad sí, feminismo no ¿Hay un retroceso del feminismo en las nuevas generaciones? Solo el 25,4% de los jóvenes varones entre 15 y 19 años se identifica como feminista. Lo ven como una amenaza y pérdida de privilegios. Más que machismo, hay antifeminismo. Lo que se nombra como manosfera, donde se articulan discursos misóginos que argumentan desde la base de que viven discriminados: o han perdido su presunción de inocencia o las mujeres tienen más privilegios que ellos. Es lo que denuncia la campaña de igualdad protagonizada por Ángela Molina sobre esa tendencia en redes de volver a los roles femeninos tradicionales. La respuesta está, una vez más, en la educación.

